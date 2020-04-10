Amerikalı işletmeciden işsiz kalan çalışanlarına sıra dışı maaş ödemesi
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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Amerikalı işletmeciden işsiz kalan çalışanlarına sıra dışı maaş ödemesi

Dünyayı etkileyen koronavirüs salgınında ağır kayıp veren ABD'de Jennifer Knox adlı işletme sahibi, koronavirüs salgınından dolayı işletmesini kapatmak zorunda kaldı.

10.04.2020 17:39 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:40
Amerikalı işletmeciden işsiz kalan çalışanlarına sıra dışı maaş ödemesi

Dünyayı etkileyen koronavirüs salgınında ağır kayıp veren ABD'de Jennifer Knox adlı işletme sahibi, koronavirüs salgınından dolayı işletmesini kapatmak zorunda kaldı. Amerikalı işletmeci dolar banknotlarını işletmenin her yerine yapıştırarak, işsiz çalışanlarına dağıttı.

Kürsel kabus haline gelen koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de işletmeler kepenkleri indirmeye başladı. Georgia eyaletine bağlı Tybee adasın bir bar işletmecisi olajn Jennifer Knox, salgın nedeniyle işletmesini kapattı. Knox, işsiz kalan çalışanlarına maaşlarını sıradışı bir yöntemle ödemeye çalıştı.

14 YILLIK MÜŞTERİ BAHŞİŞLERİNİ ÇALIŞANLARINA VERDİ

AAmerikalı işletme sahibi Knox, barın duvarlarında dekorasyon amacıyla asılı olan doları toplayarak işsiz kalan çalışanlarına dağıttı. Son 14 yılda işletmesine gelen müşterilerinin bıraktığı özel notlu ve 3 bin 714'lik dolar banknotlarını ilşsiz kalan çalışanlarına dağıttı. Sıradışı uygulamasıyla sosyal medyada fenomen olan Knox "herkes için çok kötü zamanlar geçiriyoruz Ama hepimiz bu kötülüğün içinde birlikte mücadele etmek zorundayız" dedi.     


Kaynak: DHA

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