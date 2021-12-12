Amerikalı gezgin çift Tut ilçesinde uçtu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Tut ilçesine gelen Amerikalı gezgin çift, burada yamaç paraşütü ile uçtu.

Jamie ve Sandra Manocorn çifti, Yamaç Paraşütü Uçuş Eğitmeni Murat Nalbant'ın davetiyle Tut ilçesine geldi. Çift, davet üzerine geldikleri Adıyaman'ın Tut ilçesinde kahvehanede ilçe halkıyla sohbet edip çay içti.

Daha sonra ilçenin kuzeyinde ki 2 bin rakımından yüksek Hacı Mammed Dağı'na çıktı. Uçuş Eğitmeni Murat Nalbant gözetiminde Amerikalı çift yamaç paraşütüyle uçtu.

İki gün ilçede misafir edilen Amerikalı çift daha sonra Dünyanın 8. Harikası olarak kabul edilen Nemrut Dağı'nı görmek için ilçeden ayrıldı.

Murat Nalbant, sosyal medya üzerinden ilçenin coğrafyasının ve havasının yamaç paraşütüne çok uygun olduğu ve çeşitli organizasyonlar yapıldığıyla ilgili Amerikalı çifti bilgilendirerek, davet ettiklerini söyledi.

Nalbant, "Tut ilçemizdeki uçuş pisti ulusal organizasyonlar yapmaya uygun ancak, yollarımızın bakıma ihtiyacı var. Piste giden yolumuz düzenlendiği zaman daha güzel ve geniş katılımlı organizasyonlar yapılabilir" dedi.

Çift ise, ilçeden ayrılırken Tut ilçesinin doğasını muhteşem bulduklarını dile getirerek, ev sahipliklerinden dolayı ilçe halkına teşekkür etti. - ADIYAMAN