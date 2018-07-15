Amerikalı Gençler Yunus Emre Enstitüsü'nü Ziyaret Etti

Amerikalı Gençler Yunus Emre Enstitüsü'nü Ziyaret Etti

- Öğrencilerin ziyaretinden detaylar WASHINGTON - Amerikan Lejyonu'nun Boys State programına katılan gençler, Türkiye hakkında daha fazla bilgi edinmek için ABD'nin başkenti Washington'daki Yunus Emre Enstitüsü'nü (YEE) ziyaret etti.

- Öğrencilerin ziyaretinden detaylar WASHINGTON - Amerikan Lejyonu'nun Boys State programına katılan gençler, Türkiye hakkında daha fazla bilgi edinmek için ABD'nin başkenti Washington'daki Yunus Emre Enstitüsü'nü (YEE) ziyaret etti.

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