Amerikalı Gençler Yunus Emre Enstitüsü'nü Ziyaret Etti
- Öğrencilerin ziyaretinden detaylar WASHINGTON - Amerikan Lejyonu'nun Boys State programına katılan gençler, Türkiye hakkında daha fazla bilgi edinmek için ABD'nin başkenti Washington'daki Yunus Emre Enstitüsü'nü (YEE) ziyaret etti.
- Öğrencilerin ziyaretinden detaylar WASHINGTON - Amerikan Lejyonu'nun Boys State programına katılan gençler, Türkiye hakkında daha fazla bilgi edinmek için ABD'nin başkenti Washington'daki Yunus Emre Enstitüsü'nü (YEE) ziyaret etti.