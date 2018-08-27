Amerikalı Geline Trakya Düğünü

Kırklareli'nde yaşayan Halil İbrahim Bayrak, sosyal medya platformunda tanışarak evlendiği Darcia Hemphill'e Trakya usulü düğün yaptı.

Yaklaşık 8 ay önce dünya evine giren Bayrak ile Hemphill çiftçi için Lüleburgaz'da yörenin gelenek ve göreneklerine uygun düğün töreni yapıldı. Düğünde çift önce dans etti sonra takı merasimine geçildi. Amerikalı gelin Hemphill takı merasiminde, büyüklerin ellerini öperek tebrikleri kabul etti.

Çift daha sonra kendileri için hazırlanan pastayı keserek birbirlerine ikram etti.

Ardından çift, burada Roman havası ve çiftetelli oynadı, halay çekti.

Damat Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hemphill ile evlenmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Bir fotoğraf karesi ile ilişkilerinin başladığını belirten Bayrak, ocak ayında nikahlarının kıyıldığını şimdi ise düğün töreni yaptıklarını belirtti.

Gelinin de düğün töreninin, yörenin geleneklerine göre yapılmasından memnuniyet duyduğunu aktaran Bayrak, "Lüleburgaz Belediyesinde mutluluğumuza ilk adımı atarak nikah kıymıştık. Bu gece de tüm konukların katılımı ile mutluluğumuzu tamamlamış bulunuyoruz. Trakya adetlerince bir gece önce de geline kına gecesi düzenlendi. Bu akşam da yine örf ve adetlerimizce düğünümüzü gerçekleştirdik." diye konuştu.