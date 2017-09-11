Amerikalı Geline Mardinli Görümce
Sermiyan Midyat'ın doğu – batı sentezli mizahını beyazperdeye taşıyacağı "Ay Lav Yu Tuu"da, Amerikalı gelin Jessica (Nikki Leigh) ve Mardinli görümce Fehime (Ayça Damgacı) çok güldürecek!
İkili film boyunca birlikte büyüttükleri hamilelikleriyle eğlenceli kareler yansıttı. Sermiyan Midyat da bu komik karelerde yerini almayı ihmal etmedi.
Sermiyan Midyat, Nikki Leigh, Ayça Damgacı, Gizem Karaca, Bora Akkaş, Kevork Malikyan, Josh Folan, Natalie Burn, Barry Corbin ve Ayşenil Şamlıoğlu ve Steve Guttenberg'in rol aldığı Ay Lav Yu Tuu, uluslarası bir aşkı 22 Eylül'de beyazyerdeye taşıyacak.