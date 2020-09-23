Amerikalı gazetecinin aracın içindeki ölümüyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı Samsun'dan kiraladıkları bir araçla Beyoğlu'na gelen 57 yaşındaki Amerikalı gazeteci Andre Vltchek'ın ölü bulunmasına ve sonrasında yaşananlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Samsun'dan kiraladıkları bir araçla Beyoğlu'na gelen 57 yaşındaki Amerikalı gazeteci Andre Vltchek'ın ölü bulunmasına ve sonrasında yaşananlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün sabah saat 05.30 sıralarında Beyoğlu Karaköy Kemankeş Sokak üzerinde bulunan bir otelin önünde meydana geldi. İddialara göre, 9 gün kaldıkları Samsun'dan hareket eden Amerikalı gazeteci Andre Vltchek, eşi Rossie İndira Vltchek ve iki şoförle birlikte İstanbul'a gelmişti. Kalacakları otelin önüne geldiklerinde Rossie İndira Vltchek, uyuyan 57 yaşındaki eşini uyandırmak istemiş ve gazetecinin uyanmaması üzerine otel ekiplerinden ve sağlıkçılardan yardım istemişti. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Amerikalı gazetecinin hayatını kaybettiğini belirlemişti. Yaşanan olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, aracın otel önüne yanaştığı, görevlilerin müdahale ettiği ve sağlık ekiplerinin gelerek araca bindikleri görülüyor.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı