Amerikalı Bankaların Dördüncü Çeyrek Gelirleri

NEW ABD merkezli yatırım bankalarından Goldman Sachs ve Bank of America, 2017 dördüncü çeyrek bilançolarını açıkladı.

Goldman Sachs'tan yapılan açıklamada, bankanın geçen yılın dördüncü çeyreğinde gelirinin, bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 4,5 düşüşle 7,83 milyar dolara gerilediği belirtildi. Bankanın geliri 2016'nın son çeyreğinde 8,2 milyar dolar olmuştu.

Açıklamada, 2016'nın dördüncü çeyreğinde 2,35 milyar dolar net kar yakalayan Goldman Sachs'in 2017'nin dördüncü çeyreğinde ise 2,14 milyar dolar zarar ettiği bildirildi.

Öte yandan, şirketin yeni yasalaşan vergi reformunun etkileri hariç 2017 dördüncü çeyrekte 2,26 milyar dolar net kar yakaladığı ifade edilirken, vergi reformunun bankaya maliyetinin 4,4 milyar dolar olduğu kaydedildi.

Bank of America

Bank of America'dan yapılan açıklamada da kurumun 2017 dördüncü çeyreğinde gelirinin, bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 2 artışla 20,4 milyar dolara yükseldiği belirtildi. 2016'nın son çeyreğinde bankanın geliri 20 milyar dolar olmuştu.

Açıklamada, 2016'nın dördüncü çeyreğinde 4,7 milyar dolar net kar yakalayan Bank of America'nın 2017'nin dördüncü çeyreğinde ise 2,4 milyar dolar kar ettiği bildirildi.

Öte yandan, şirketin yeni yasalaşan vergi reformunun etkileri hariç 2017 dördüncü çeyrekte 5,3 milyar dolar net kar yakaladığı, vergi reformunun bankaya maliyetinin 2,9 milyar dolar olduğu ifade edildi.

ABD'de geçen ay yasalaşan vergi reformu, kurumlar vergisi oranını yüzde 35'ten yüzde 21'e düşürüyor ve şirketlerin net kar ve gelirlerine uzun dönemde olumlu katkı yapması bekleniyor.

Ancak, kurumlar vergisinin indirilmesi Amerikalı bankaların ertelenmiş vergi varlıklarının değerini düşürürken firmalar tek bir seferde olmak üzere bu değer kaybını bilançolarında zarar olarak gösterebiliyor.