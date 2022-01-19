Amerikalı bankalar 2021'in dördüncü çeyrek bilançolarını açıklamaya devam ediyor

ABD'nin büyük bankalarından Morgan Stanley ve Bank of America'nın geçen yılın son çeyreğinde elde ettikleri net kar, 2020'nin aynı dönemine göre arttı.

ABD'nin büyük bankalarından Morgan Stanley ve Bank of America'nın geçen yılın son çeyreğinde elde ettikleri net kar, 2020'nin aynı dönemine göre arttı.

Morgan Stanley ve Bank of America, 2021'in dördüncü çeyreğine ilişkin bilançolarını açıkladı.

Buna göre, Morgan Stanley'nin geçen yılın son çeyreğindeki net karı 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 9 artarak 3,7 milyar dolara yükseldi. Bankanın 2020'nin dördüncü çeyreğindeki net karı 3,4 milyar dolar olmuştu.

Kurumun 2020'de 1,81 dolar olan hisse başına karı da geçen yılın son çeyreğinde 2,01 dolara ulaştı.

Morgan Stanley'nin geçen yılın dördüncü çeyreğindeki geliri 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 7 artarak 14,5 milyar dolara yükseldi. Banka, 2020'nin aynı döneminde 13,6 milyar dolar gelir elde etmişti.

Bankanın 2021 geliri yüzde 23 artışla 59,8 milyar dolara çıkarken, net karı yüzde 37 artarak 15 milyar dolara yükseldi.

Bank of America'nın karı yüzde 28 arttı

Bank of America'dan yapılan açıklamaya göre de bankanın geçen yılın dördüncü çeyreğindeki net karı 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 28 artarak 7 milyar dolar oldu. Bankanın 2020'nin aynı dönemindeki net karı 5,5 milyar dolar olmuştu.

Kurumun hisse başına karı ise geçen yılın dördüncü çeyreğinde 0,82 dolar olarak kaydedildi. Bankanın hisse başına karı, 2020'nin aynı döneminde 0,59 dolar seviyesindeydi.

Bank of America'nın geçen yılın son çeyreğindeki geliri 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 22,1 milyar dolara çıktı. Kurum, 2020'nin dördüncü çeyreğinde 20,1 milyar dolar gelir elde etmişti.

Bankanın 2021 genelinde elde ettiği gelir yüzde 4 artışla 89,1 milyar dolara yükselirken, net karı yüzde 79 artışla 32 milyar dolar oldu.