Amerika seferlerinde uygulanan elektronik yasağı kalktı

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, yasakla ilgili açıklama yaptı

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı: "Elektronik yasak kalktı"



İSTANBUL - Amerika seferlerinde uygulanan elektronik cihaz yasağının çarşamba günü kalkacağının duyurulmasının ardından, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, açıklamalarda bulundu. Havalimanı muhabirlerini ziyaret eden İlker Aycı,"Yarın itibariyle bunun neticesini hep birlikte göreceğiz. Bir yasağı, bir engeli daha hep birlikte geride bırakıyoruz" dedi.

ABD uçuşlarında bir süredir uygulanan kabine elektronik eşya yasağı sona erdi. Yeni uygulama yarın THY'nın İstanbul- New York seferiyle başlayacak. Havalimanı muhabirlerini ziyaret ederek konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İlker Aycı," Yarın itibariyle bunun neticesini hep birlikte göreceğiz. Bir yasağı, bir engeli daha hep birlikte geride bırakıyoruz. Yasak geldiği andan itibaren söylediğimiz hayatın tabi akışına engel olan kararların ve yasakların yaşayamayacağını, şu ve bu şekilde kalkmak zorunda olduğunu ve kalkacağını hep birlikte konuşmuştuk. Ama o andan itibaren şunu da yaşamıştık. Ülke olarak özellikle hükümetimiz başta olmak üzere, Ulaştırma Bakanımız, Dış İşleri Bakanımız, Sayın Başbakanımız ve başta sayın Cumhurbaşkanımız bu konuya ciddi olarak destek verdiler. Bu yasağın kalkması için ilgili tüm kurumların başında bulunanlar destek verdiler. Hep birlikte THY ve THY dışında kalan sektörümüzün dışında kalan tüm paydaşlar Dünya'da ilgili mercilerle görüşmelerimiz en iyi şekilde sürdürdüler. Tedbirlerimizi aldık. Bakanlığımız hızlı bir şekilde yeni çıkan tomografi, skanner cihazlarını buraya getirerek önemli adım attılar. Yine ABD'de ki Büyükelçimiz, Dışişleri Bakanımız başta olmak üzere ilgili muhataplarla, Başkonsoloslarımız başta olmak üzere hep birlikte çok ciddi bir çalışma yürüttü. Bizim Yurt dışındaki teşkilatımız çok ciddi bir çalışma yürüttü" diye konuştu.

İlker Aycı sözlerine, "Burada yine Genel Müdürümüzle ve ilgili diğer şirketteki yönetici arkadaşlarımızla birlikte, iş ortaklarımızla birlikte yolcumuza bunu hissettirmemek üzere bir sistem kurduk. Kurduğumuz sistemde yolcularımızın laptoplarını en iyi şekilde muhafaza ettik. İndikleri zaman kendilerine en iyi şekilde teslim ettik. Uçağın içerisinde Business Class uçanlara laptop ikram ettik. Yine Ekonomi uçanlara ücretsiz Wi-Fi sunduk. Çeşitli hizmetlerle onlara bunu hissettirmemeye çalıştık. Yine hep birlikte burada ki güvenliğin en üst düzeyde sağlanması konusunda karşımızda ki muhataplarla özellikle ABD'li muhataplarla en üst düzeyde temasları sürdürdük. Onlarla birlikte yakın temaslarla geçen bu süreç en sonunda sonuçlandı. İnşallah yarında itibarende bu süreci geride bırakacağız. Bir engeli daha geride bırakacağız. Bu süreçte bizimle iş birliği içerisinde olan, bizi destekleyen önümüzü açan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başkanımıza, Sayın Bakanlarımıza kurumlarımıza, paydaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve siz değerli medya mensubu arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sizler hep birlikte büyük destek verdiniz. Hep birlikte bunu geride bıraktık. Amerika'da ki paydaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Objektif bir değerlendirme yaparak Türkiye'nin bu konuda ki hassasiyetini samimiyetini ve profesyonelliğini ödüllendirmiş oluyorlar. Bu da bizim için ayrı bir sevindirici husustur. Türkiye Turizminin bu günlerde yenide ayak seslerini duyuyoruz. Türk Havacılık Sektörünün yeniden çift haneli olarak büyümesini konuşuyoruz. THY'nin çift haneli büyümesini konuşuyoruz. Büyüme tek haneliyken rezervasyonlara bakıp çift haneli büyüme de yakındır demiştik. İnşallah ülkemizde birlik düzen ve istikrar devam ettiği sürece, ekonomimiz böyle yüzde 5 civarında büyümeye devam ettiği sürece sektörlerimiz şirketlerimizde büyüyecek. Bundan en olumlu turizmimiz, seyahat sektörümüz yine aynı şekilde havacılık sektörümüz etkilenecektir. Bizde lokomotif olmaya devam edeceğiz" şeklinde devam etti.

İngiltere uçuşlarında yasak devam ediyor

ABD uçuşlarında kabine elektronik eşya yasağının kaldırılmasının ardından, gözler İngiltere uçuşlarına çevrildi. İngiltere uçuşlarında elektronik yasağın kaldırılıp kaldırılmadığı sorusuna Aycı, "Ben yine görüşümü tekrarlayacağım. Hayatın tabi akışını engelleyecek kararların yasakların yaşama şansının olduğuna inanmıyorum. Bu yasağın kaynağı olan AB, yapılan çalışmaları olumlu görüp, kafi görüp bu yasağı kaldırıyorsa diğer ülkelerinde tabi olan bunu takip etmesidir Her ülkenin egemen kararları vardır. Her ülke bu kendi içerisinde değerlendirir kendi kararını verir. Biz girişimlerimize devam ederiz. Çalışmalarımıza devam ederiz. Her engeli birlikte aşmak için mücadelemizi sürdürürüz. Yolcularımıza bunu hissettirmemek için gereken her tedbiri alırız. hangi uygulama varsa getiririz. Her şey yolcularımızın memnuniyeti için mutluluğu için. Her şey şirketimizin daha başarılı olabilmesi için. Umarım İngiltere'de de bunu en aklı selim şekilde değerlendirirler. Onlar da kararlarını en iyi şekilde verirler" dedi.

"3. Havalimanına 500 milyon dolar yatırım yapacağız"

Çeşitli basın yayın organlarında çıkan, Türk Hava Yollarının İstanbul'da yapılacak olan 3. Havalimanı için 1 milyar 500 milyon dolar yatırım yapacak iddialarının sorulması üzerine Aycı, "Haklısınız bunu bende duyuyorum. Bunun gerçeklik payı yoktur. Biz etap etap yatırımlarımızı gerçekleştireceğiz. Büyüme devam ettiği sürece kapasite artışına ihtiyacı olduğu müddetçe 2 ve 3 etaplara geçeceğiz. Birinci etapta ki yatırımımız 500 Milyon Dolardır. Bu konuşulan rakamların 3'te biridir. O nedenle bu konuşulan rakamlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu da THY için finansa edilebilir bir rakamdır. makul bir rakamdır. Bu nedenle ciddi bir Capex ihtiyacı gözükmemektedir. THY'nin büyüklüğü içerisinde güçlü bir mali yapısı içerisinde çok rahatlık yapılacak yatırımlardır bunlar. Bu rakamlar 3 tane geniş gövdeli uçağa denk geliyor. 337 tane uçağı olan bir şirketten bahsediyoruz. Bu anlamıyla THY güçlü bir biçimde mali yapısı ve bünyesiyle akıllı kararlarıyla uzun veya orta vadeli stratejileriyle gelişen ortamlara ve yeni havalimanına en iyi şekilde adapte olup çok iyi şekilde start alıp yeni evinde yeni havalimanı açıldığında operasyona başlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Yeni uygulamayı beraber görelim

Elektronik yasağının kaldırılmasının ardından, yolcuları nasıl bir uygulama beklediği hakkında konuşan Aycı,"Yarın ki uygulamayı birlikte görelim. İlgili otoritelerle ilgili mercilerle beraber uygulamanın yeni halini gerçekleştirelim. Bu sorunun cevabını sahadaki uygulamalarla vereceğiz. Biz hep şunu söylüyorduk. Bu konuda en iyi aramayı ve taramayı gerçekleştiriyoruz. En hassas incelemeleri yapıyoruz. En hassas incelemeleri yapıyoruz ve o şekilde yolcularımız uçağa alıp kaldırıyoruz. Bu hassasiyetlerimizi koruyacağız ve devam ettireceğiz. Ama yolcuya ekstra bir eziyet getirecek konuların çözülmesiyle yolumuza devam edeceğimiz için bende çok mutluyum ve memnunum. Bu açıdan uygulamanın bu anlamda iyileşmeye uğrayacağını yarın birlikte göreceğiz. Yarın TK03 New York uçağıyla başlatacağız. Bu arada ek bir bilgi gelirse akşam veya ertesi gün başlatın derlerse onu da yaparız. İş birliğine açığız" diye konuştu.