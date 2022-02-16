Amerika Rusya'nın Açıklamalarına Temkinli - Haberler
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Amerika Rusya'nın Açıklamalarına Temkinli

DailyMotion.com - Güncel
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Amerika, Rusya'dan gelen Ukrayna sınırından bazı askerlerini çektiği yönündeki açıklamalara temkinli yaklaşıyor.

Amerika, Rusya'dan gelen Ukrayna sınırından bazı askerlerini çektiği yönündeki açıklamalara temkinli yaklaşıyor. Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefon görüşmesinde de gerilimin azaltılması konusunda gözle görülür gelişmeler beklediklerinin mesajını verdi

DailyMotion.com - Güncel

Amerika Birleşik Devletleri, Sergey Lavrov, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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