Amerika'nın New Jersey eyaletinde ilk koronavirus vakası onaylandı - NEW
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Amerika'nın New Jersey eyaletinde ilk koronavirus vakası onaylandı - NEW

Amerika'nın New Jersey eylatinde Fort Lee şehrinde oturan 32 yaşındaki hastada koronavirüs testi pozitif çıktı.

05.03.2020 20:59 | Son Güncelleme: 05.03.2020 21:00
Amerika'nın New Jersey eyaletinde ilk koronavirus vakası onaylandı - NEW

Amerika'nın eylatinde Fort Lee şehrinde oturan 32 yaşındaki hastada koronavirüs testi pozitif çıktı. 32 yaşındaki adam New Jersey'de bulunan Hackensack Hastanesi'nde karantinaya alındı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Amerika'nın New Jersey eyaletinde ilk koronavirus vakası onaylandı - NEW
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