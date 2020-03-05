Amerika'nın New Jersey eyaletinde ilk koronavirus vakası onaylandı - NEW
Amerika'nın New Jersey eylatinde Fort Lee şehrinde oturan 32 yaşındaki hastada koronavirüs testi pozitif çıktı.
05.03.2020 20:59 | Son Güncelleme: 05.03.2020 21:00
Amerika'nın New Jersey eylatinde Fort Lee şehrinde oturan 32 yaşındaki hastada koronavirüs testi pozitif çıktı. 32 yaşındaki adam New Jersey'de bulunan Hackensack Hastanesi'nde karantinaya alındı.
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Kaynak: AA