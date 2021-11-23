Amerika'nın İlk Ticari Ölçekli Açık Deniz Rüzgâr Çiftliğinin İnşası Başladı

Vineyard Wind firmasının açıklamasına göre Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk ticari ölçekli açık deniz rüzgar çiftliğinin inşası Cuma günü başladı. Projenin işler duruma geçmesi sonrası ilk yirmi yılında 1, 4 milyar ABD Doları tasarruf sağlaması bekleniyor.

Vineyard 1, Martha's Vineyard kıyısından 15 mil uzakta yer alan 800 megavat gücünde bir proje. Projenin, Massachusetts eyaletindeki dört milyondan fazla konut ile işyeri için elektrik üretmesi beklenmekte.

ABD İçişleri Bakanı Deb Haaland yaptığı açıklamada, "Bu proje ile ülke çapındaki diğer projeler, toplulukları ayağa kaldıran, iyi ücretli işleri destekleyen, aynı zamanda gelecek nesillerin yaşanabilir bir gezegene sahip olmasını sağlayan sağlam, sürdürülebilir ekonomiler yaratacak. " yorumunda bulundu.

Haaland ayrıca, "İçişleri Bakanlığı, halkımızın gelecekteki temiz enerjiye geçişini sorumlu bir biçimde hızlandırmaya kararlıdır ve bunu ortaklarımız, paydaşlarımız, Kabileler ve okyanusu kullananlarla koordineli bir biçimde yaparak olası etkilerden olabildiğince kaçınacak ve etkileri azaltacaktır. " yorumunu da ekledi.

Avangrid firmalar grubunun yan kuruluşu olan Avangrid Yenilenebilir Enerjiler firması ile Kopenhag Altyapı Ortakları firması (KAO) arasında kurulmuş bir ortak girişim olan Vineyard Wind firması, projede 62 adet 13 megavat gücünde General Electric Haliade-X marka rüzgar türbinleri kullanacaklarını açıkladı.

Firma, türbinlerin, gücün iki adet çıkış hattına aktarılarak Covell kumsalına iletileceği ve oradan da iç trafo merkezi yoluyla şebekeye katılacağı bir açık deniz trafo merkezine bağlı olduğu bilgisini verdi.

Projenin, karbon salınımlarını yılda 1, 6 milyon metrik tondan fazla azaltması bekleniyor.

Kaynak: energyconnects. com

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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