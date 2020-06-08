Amerika'nın Hiç Bitmeyen Sorunu: Irkçılık
Corona virüsüyle çalkanan Amerika'da gündem, siyah Amerikalı George Floyd'un polisin gözaltına alırken dizini boynuna bastırması ve nefessiz kalması sonucu hayatını kaybetmesiyle bir anda değişti.
08.06.2020 09:45 | Son Güncelleme: 08.06.2020 09:48
Corona virüsüyle çalkanan Amerika'da gündem, siyah Amerikalı George Floyd'un polisin gözaltına alırken dizini boynuna bastırması ve nefessiz kalması sonucu hayatını kaybetmesiyle bir anda değişti. Floyd'un ölüm şekli Amerika'da bir kez daha ırkçılık tartışmalarını gündemin en üst sırasına taşıdı
Kaynak: DailyMotion.com