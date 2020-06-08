Amerika'nın Hiç Bitmeyen Sorunu: Irkçılık Corona virüsüyle çalkanan Amerika'da gündem, siyah Amerikalı George Floyd'un polisin gözaltına alırken dizini boynuna bastırması ve nefessiz kalması sonucu hayatını kaybetmesiyle bir anda değişti.

Corona virüsüyle çalkanan Amerika'da gündem, siyah Amerikalı George Floyd'un polisin gözaltına alırken dizini boynuna bastırması ve nefessiz kalması sonucu hayatını kaybetmesiyle bir anda değişti. Floyd'un ölüm şekli Amerika'da bir kez daha ırkçılık tartışmalarını gündemin en üst sırasına taşıdı Kaynak: DailyMotion.com