Amerika'nın Güneyinde Endişe, Başkentinde Umut
Amerika'da özellikle güney eyaletlerinde Corona vakasında rekor artışlar söz konusu. Ülkenin başkentinde ise tersi bir durum var. Vaka sayılarının azalmasıyla birlikte Washington'da kısıtlamalar yavaş yavaş kaldırılıyor.
29.06.2020 09:44 | Son Güncelleme: 29.06.2020 10:43
Amerika'da özellikle güney eyaletlerinde Corona vakasında rekor artışlar söz konusu. Ülkenin başkentinde ise tersi bir durum var. Vaka sayılarının azalmasıyla birlikte Washington'da kısıtlamalar yavaş yavaş kaldırılıyor
Kaynak: DailyMotion.com