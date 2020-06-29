Amerika'nın Güneyinde Endişe, Başkentinde Umut Amerika'da özellikle güney eyaletlerinde Corona vakasında rekor artışlar söz konusu. Ülkenin başkentinde ise tersi bir durum var. Vaka sayılarının azalmasıyla birlikte Washington'da kısıtlamalar yavaş yavaş kaldırılıyor.

Amerika'da özellikle güney eyaletlerinde Corona vakasında rekor artışlar söz konusu. Ülkenin başkentinde ise tersi bir durum var. Vaka sayılarının azalmasıyla birlikte Washington'da kısıtlamalar yavaş yavaş kaldırılıyor Kaynak: DailyMotion.com