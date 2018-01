New York Times Açık Etti! Amerika'nın Gözü Suriye'deki Petrol Yataklarında

ABD'de yayımlanan The New York Times gazetesi, ABD'nin Türkiye sınırında kurmayı planladığı 30 bin kişilik sınır koruma gücünün bölgede 'endişe' ile karşılandığını yazarken bu adımın Suriye'nin daha fazla bölünmesine yol açabileceği yorumunu yaptı. New York Times ABD'nin Suriye'deki asıl hedefini de açık etti.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE AÇIK DESTEK VERDİ

İç savaşın yaşandığı Suriye'ye barış getireceğini savunan Amerika, bölgeye girdikten sonra terör örgütlerine destek olarak sivil katliamların önünü açtı. Suriye'de milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olan ABD, Türkiye'de kanlı saldırılar düzenleyen PKK'nın Suriye'deki uzantılarına da açık bir şekilde destek verdi.

ABD GAZETESİ YAZDI: 2 YILDIR YATIRIM YAPILIYOR

YPG'li teröristlere yaklaşık 5 bin TIR silah ve mühimmat gönderen Amerika'nın gerçek emellerini The New York Times yazdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı bir şekilde Afrin'e girileceğini söylemesinden sonra Amerikan basınında çıkan haberde, 2 yıldır bölgeye önemli yatırımlar yapıldığına dikkat çekildi.

AMERİKA'NIN GÖZÜ SURİYE'DEKİ PETROL YATAKLARINDA

New York Times'ın söz konusu haberinde; "Amerika, 2 yıldır bölgeye ciddi bir şekilde yatırım yapıyordu. Şimdi bir devlet oluşturma amacı var. Bu bölge aslında Suriye'nin en zengin petrol yataklarına sahip." ifadelerine yer verildi.