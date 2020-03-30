Amerika'nın 2 trilyon dolarlık paketi dolardaki hızlı yükselişi nasıl durdurdu? Geçen hafta ekonomide Koronavirüs'ün(Covid-19) etkisiyle yaşananları anlatan Barış Soydan, Amerika'nın hazırladığı 2 trilyon dolarlık önlem paketinin paniği bir süreliğine de olsa yatıştırdığını ve bütün dünyada dolara yaşanan hücumun gaz kestiğini belirtti.

Geçen hafta ekonomide Koronavirüs'ün(Covid-19) etkisiyle yaşananları anlatan Barış Soydan, Amerika'nın hazırladığı 2 trilyon dolarlık önlem paketinin paniği bir süreliğine de olsa yatıştırdığını ve bütün dünyada dolara yaşanan hücumun gaz kestiğini belirtti. Paketin ve bu arada Amerikan ve Avrupa Merkez Bankaları'nın başlattığı parasal genişleme programlarıyla bütün dünyada borsaların yükseldiğini söyleyen Soydan, Koronavirüs pandemisi sona ermedikçe çalkantıların ve değer kayıplarının süreceği uyarısında bulundu. Kaynak: DailyMotion.com