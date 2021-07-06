Amerika merkezli espor organizasyonu TSM Drone'u yedeğe çektiğini açıkladı!
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Amerika merkezli espor organizasyonu TSM Drone'u yedeğe çektiğini açıkladı!

Amerika merkezli espor organizasyonu TSM Drone'u yedeğe çektiğini açıkladı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

TSM VALORANT oyuncusu Drone'u yedeğe çektiğini açıkladı!

Kuzey Amerika merkezli espor organizasyonu TSM Drone'u VALORANT takımının yedeğine çektiğini açıkladı. TSM dün geç saatlerde paylaştığı bir gönderi ile VALORANT oyuncularından Drone'un yedeğe çekildiğini ve elemelerden önce birkaç oyuncunun deneneceğini açıkladı. Yapılan paylaşımın ardından kadroda dört oyuncu kaldı.

Çoğu takipçisi TSM'in beklenilen başarıyı kadro diziliminde ve oynanılan ajanlardan kaynaklı olduğunu düşünüyor.

3 Mayıs tarihinde takım IGL'i reltuC'un yedeğe çekilmesinin ardından TSM ikinci bir oyuncuyu daha yedeğe çekmiş oldu. Başarılı takımdan önümüzdeki günlerde yeni bir oyuncu transferi bekleniliyor.

Kaynak: Playerbros

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