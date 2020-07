'Amerika Kıtasının En İyi Şehir Oteli' belli oldu 'Amerika Kıtasının En İyi Şehir Oteli' ve 'New York'un En İyi Oteli', Manhattan bölgesinde yer alan Mark Hotel oldu.

Manhattan'ın en şık ve mütevazi bölgelerinden birisinde bulunan ikonik Mark Hotel, 2020 Travel + Leisure World's Best Awards kapsamında 'Amerika Kıtasının En İyi Şehir Oteli' ve 'New York'un En İyi Oteli' seçildi.

Otelin bağlı olduğu New York Alexico Group'un Yönetim Kurulu Başkanı İzak Şenbahar, konuyla ilgili değerlendirmesinde, "2020 Travel + Leisure World's Best Awards kapsamında New York'un En İyi Oteli ve Amerika'daki En İyi Şehir Oteli olmak üzere iki büyük ödüle layık görülmenin çifte gururunu yaşıyoruz. Mark, pek çok üretici kişinin sürekli çabasının ve profesyonel, özel ve en ilgili personelimizin günlük sıkı çalışmasının bir ürünüdür. Bu zamansız, simgesel oteli tasarlamamızda ve yaratmamızda bize yardım eden Jacques Grande'ye ve Pierre Passebon tarafından yönetilen büyük sanatçı ekibine özel olarak teşekkür ederim. Yönetim ekibimiz, kreatif ekibimiz, personelimiz ve Michelin yıldızlı şef Jean-Georges Vongerichten, güzellik girişimcisi Frederic Fekkai ve usta parfümcü Frederic Malle dahil olmak üzere işbirliği yaptığımız kişiler, neden başarılı olduğumuzu açıklamaktadır." dedi. - İSTANBUL

