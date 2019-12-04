Amerika kıtasındaki 15 ülkeden Venezuela lideri Maduro ve müttefiklerine seyahat yasağı

04.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:58

Amerika kıtasındaki 15 ülke, aralarında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun bulunduğu 29 kişiye kendi ülke sınırları içerisine girme yasağı kararı aldı. Bu diplomatik girişimle başta ABD olmak üzere birçok Güney Amerikalı ülke Maduro yönetimini istifaya zorlamayı amaçlanıyor



"Amerika Ülkeleri Arasında Karşılıklı Yardımlaşma" (TIAR) anlaşmasının imzacıları olan ABD'den, Brezilya'dan, Arjantin'den ve birçok Latin Amerika ülkelerinden temsilciler, Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki zirveye katıldı. Euronews.com'da Görüntüle