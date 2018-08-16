Amerikan Hükümeti Çinli Akıllı Telefonları Güvenlik Gerekçesiyle Yasakladı



Amerikan hükümeti kamusal alanda Çinli teknoloji devlerinin akıllı telefonlarını kullanmayı yasakladı.Söz konusu yasak, Savunma Yetkilendirme Yasası kapsamında uygulanıyor.

Amerika hükümeti çalışanları ve hükümete iş yapanlar Huawei ve ZTE teknolojilerini kullanmamak zorunda kalabilir. Amerikan hükümetinin özellikle ZTE üzerindeki bilinen yasaklamaları Çinli şirketleri zaten zor durumda bırakmıştı.

Son olarak ABD Başkanı D.Trump tarafından imzalanan, Savunma Yetkilendirme Yasası sonrası Çinli şirketlerin ürettiği cihazların kamusal alanda kullanımına yasaklamalar geldi. Kullanıcılarının verilerini hiçbir şekilde almayan cihazların kullanımı, hükümete iş yapanlar tarafından da kullanılabilir.

Amerika Kamu Personelinin Huawei ve ZTE Kullanımını Yasakladı



Söz konusu yasa özellikle ZTE için oldukça sıkıntı yaratacak. Senato zaten ZTE'nin Amerikalı üreticilerle çalışmasını engellemeye devam edecek bir yasağı yeniden yürürlüğe koydu. Çinli teknoloji devi için bir anlamda bu ölüm fermanı olabilir. Zira ABDli yonga üreticilerinin ürünlerine bel bağlayan şirketin geleceği sıkıntılı.

ABD hükümeti Huawei ve ZTE'yi kendisi için güvenlik tehditleri olarak uzun zamandır görüyor. Hükümet Çinli teknoloji devlerinin Çin hükümetiyle ilişkili olduğunu tam anlamıyla ispatlayamasa da, güvenlik kaygıları gerekçesiyle bu yönde adımlar atmaktan çekinmiyor.

Congress

https://www.teknotalk.com/amerika-kamu-personelinin-huawei-ve-zte-kullanimini-yasakladi-64994/