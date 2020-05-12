Amerika ile Çin Arasındaki Koronavirüs Aşı Kavgası Sürüyor! Amerika ve Çin, koronavirüs salgını süresince en çok konuşulan iki ülke. İki ülke, koronavirüs aşısı konusunda da atışma içerisinde ve bu giderek büyüyor.

Amerika ve Çin, koronavirüs salgını süresince en çok konuşulan iki ülke. İki ülke, koronavirüs aşısı konusunda da atışma içerisinde ve bu giderek büyüyor. Son olarak Amerika, Çin'i koronavirüs aşısına ait bilgileri çalmaya çalışmakla suçladı. Ancak Çin suçlamaları reddetti! Detaylar haberimizde.

ABD: Çinli Hacker'lar Koronavirüs Aşı Bilgilerini Çalıyor!

Tüm ülkeler koronavirüs aşısını bulmak için seferber olmuş durumda. Bazı ülkeler deneme aşılarını yapmaya başladı, bazı ülkeler yıl sonuna kadar koronavirüs aşısının yapılacağını söylüyor, ülkemizde de Bakan Varank tarafından aşının hayvanlar üzerinde test aşamasına geldiği bilgisi paylaşıldı. Bu süreçte adı en çok geçen iki ülke Çin ve Amerika'da da aşı kavgası sürüyor. Amerika'nın Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Güvenlik Bakanlığı, Çinli hacker'ları Kovid-19 aşısına ilişkin Amerika'da yürütülen araştırmalara ait bilgileri çalmaya çalışmakla suçlamıştı. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan Cao Licien, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında Çin'in aşı geliştirme çalışmalarında öncü ülke olduğunun altını çizerek, kanıt olmadan yapılan eleştirmeleri "iftira, uydurma ve ahlak dışı" bulduğunu söyledi.

Çin, Suçlamaları Reddetti

Amerika'nın Covid-19 mücadelesindeki yerini hatırlatan Cao, "Amerikalı siyasileri oyunlarından vazgeçmeye ve kendi durumlarına bakmaya çağırıyoruz. Kaç kez tekrarlanırsa tekrarlansın, yalan yalandır." ifadesini kullandı.

FBI: Pekin, Yasadışı Yolları Kullanıyor

FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı, Pekin'in yasadışı yollarla aşıya, tedavi ve testlere dair değerli fikri mülkiyet ve halk sağlığı verilerine erişmeye çalıştığını iddia ediyor.