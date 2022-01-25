Amerika faiz açıklaması ne zaman? FED faiz kararını ne zaman açıklayacak? sorularının yanıtı merak ediliyor. FED faiz toplantısı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası ( Fed ) belirli tarihlerde toplantı yapıyor. Bu toplantıların ardından faiz kararı açıklanıyor. Piyasalar tarafından ocak ayında ABD Merkez Bankası'nın (FED) toplantısı ile yoğun haber ve veri gündemi takip edilecek.

FED FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

FED faiz kararı 25-26 Ocak tarihlerinde yapılacak olan yılın ilk toplantısının ardından açıklanacak. Açıklama genellikle akşam saatlerinde yapılıyor.

İkinci toplantı ise 15-16 Mart tarihlerinde, üçüncü toplantı ise 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek.

Fed üyeleri 2022 yılında federal fon faizinin 3 kez 25'er baz puan artacağını öngördüler.

Eylül ayında yapılan Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı sonrası açıklanan tahminlerde 2022 için 1 olan faiz artırım beklentisi, 14-15 Aralık tarihlerinde yapılan toplantıda ortaya konan tahminler ile 37'ye çıktı. Fed üyeleri 2023 yılı için de 3 faiz artırımı beklentisi ortaya koydular.

ABD MERKEZ BANKASI 2022 FED TOPLANTI TARİHLERİ

2022 yılında 8 kez gerçekleştirilecek FED FOMC toplantılarının tarihleri aşağıdaki gibidir.

2022 Ocak FED toplantı tarihi 25 – 26 Ocak FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Mart FED toplantı tarihi 15 – 16 Mart FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Mayıs FED toplantı tarihi 3 – 4 Mayıs FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Kasım FED toplantı tarihi 1 – 2 Kasım FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Aralık FED toplantı tarihi 13 – 14 Aralık FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

FED FAİZ KARARI OCAK AYINDA NE OLUR?

FED aralık ayında beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, aylık varlık alım programında 30 milyar dolarlık azalışa gidileceğini duyurmuştu. FED Başkanı Jerome Powell ve yetkililer son toplantıda varlık alımını azaltma sürecini hızlandırma kararı almış, 2022 yılı için 3 faiz artışı sinyali vermişti.

Haberler.com - Gündem