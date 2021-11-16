Amerika Enflasyonla Mücadele Ediyor

Ekim ayında yüzde 0,9 artan tüketici fiyatlarıyla son 31 yılın en yüksek yıllık artışını gören Amerikalılar ve Amerika'da yaşayan Türkler için artık alışveriş sepetlerini doldurmak ya da restoranda yemek yemek eskisi kadar kolay değil

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