Amerika Diyanet Merkezinden "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek
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Amerika Diyanet Merkezinden "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek

ABD'nin başkenti Washington yakınlarında bulunan Amerika Diyanet Merkezi (DCA), ramazan ayında zekatlarını bağışlamak isteyenlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" yardım kampanyasına destek verme çağrısında bulundu.

31.03.2020 21:02 | Son Güncelleme: 31.03.2020 21:02
Amerika Diyanet Merkezinden

ABD'nin başkenti Washington yakınlarında bulunan Amerika Diyanet Merkezi (DCA), ramazan ayında zekatlarını bağışlamak isteyenlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" yardım kampanyasına destek verme çağrısında bulundu.

Açılışını 2016'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı, ABD'deki en büyük camilerden birini bünyesinde barındıran merkezden yapılan duyuruda, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" yardım kampanyası hatırlatılarak "Zekatlarını ramazan ayında dağıtmayı düşünen vatandaşlarımız da bu kampanyaya katılarak hayır yarışında yerlerini alabilirler." ifadesi kullanıldı.

Kampanyaya katılmak isteyen ABD'de yaşayan Türkler, diyanetamerica.org/turkiye adresinden bağışta bulunabilecek.

DCA Başkanı Bilal Kuşpınar da kampanya ve Kovid-19 salgınına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün söz konusu kampanyayı duyurmasının ardından Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği yetkilileri ile konuşarak ABD nezdinde de bir kampanya başlatma kararı aldıklarını aktaran Kuşpınar, "Haziran sonuna kadar gelecek zekatları, açtığımız özel hesap üzerinden Türkiye'ye aktarmayı amaçlıyoruz." dedi.

ABD'deki toplum için de ayrı bir kampanya

Kuşpınar, Kovid-19 salgınıyla ilgili ABD'deki Türk toplumunun bilinçlendirilmesi ve alınan tedbirlere uyulması konusunda uyarılarda bulunduklarını vurgulayarak Türkiye'deki ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra ABD'deki yardıma muhtaç kişiler için de başka bir zekat fonu açtıklarını ifade etti. Bu kampanyanın detaylarını da internet sitelerine koyduklarını dile getiren Kuşpınar, "Bu fonla da sadece ABD'deki Türklere değil, ekonomik zorluk içindeki herkese yardım ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu bizim tüm insanlığa karşı sorumluluğumuz." diye konuştu.

Kuşpınar, salgının bir de manevi boyutu olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Youtube ve Zoom gibi uygulamalar üzerinden insanlarla manevi sohbetler yapmaya çalışıyoruz. Buradaki hem Türk hem Müslüman toplumunu manevi yönden güçlü tutmak önemli. Bu nedenle de insanlara manevi bağışıklık kazandırmak için çalışıyoruz."

Kaynak: AA

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