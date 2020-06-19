Amerika Diyanet Merkezinde Kovid-19 salgını sonrası ilk cuma namazı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Amerika Diyanet Merkezinde Kovid-19 salgını sonrası ilk cuma namazı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin toplu ibadet kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından Amerika Diyanet Merkezinde (DCA) ilk cuma namazı kılındı.

Amerika Diyanet Merkezinde Kovid-19 salgını sonrası ilk cuma namazı
19.06.2020 22:51 | Son Güncelleme: 19.06.2020 22:51

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin toplu ibadet kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından Amerika Diyanet Merkezinde (DCA) ilk cuma namazı kılındı.

Başkent Washington DC'ye yarım saatlik mesafedeki Maryland eyaletinde bulunan DCA, yaklaşık 3 ay sonra ilk cuma namazına ev sahipliği yaptı.

Caminin avlusu ile bahçesini dolduran yüzlerce kişi, cuma namazında sosyal mesafe kurallarına göre saf tuttu.

Cuma hutbesini okuyan DCA Başkanı Bilal Kuşpınar, salgın sonrası yeni düzende Müslümanların ibadetlerini sağlıklı yerine getirebilmesi için tüm tedbirleri aldıklarını belirtti.

Namazın ardından cemaat yine sosyal mesafe kuralını gözeterek, tokalaşmadan, selamlaşarak dağıldı.

New Jersey'deki Diyanet camilerinde Kovid-19 sonrası ilk cuma namazı

ABD'nin New Jersey eyaletinde, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında mart ayının ikinci haftasından bu yana kapalı tutulan Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı camilerde de ilk cuma namazı için kapılar açıldı.

New Jersey Cliffside Park'taki Bergen Diyanet Camisi ve Kültür Merkezinin bahçesinde toplanan cemaat, evden getirdikleri seccadeler üzerinde sosyal mesafeyi gözeterek yüzlerinde maskeyle ilk cuma namazını kıldı.

Önceden yapılan duyuru çerçevesinde 14 yaşından küçük, 70 yaşından büyükler ile son 30 gün içinde Kovid-19 testi pozitif çıkanların camiye gelmemesi istendi.

Kısa tutulan namaz sonrası cemaat üyeleri, eski alışkanlıkların aksine tokalaşma ve kucaklaşmadan kaçınarak camiden ayrıldı.

Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ülke olan ABD'de, "Worldometer" internet sitesine göre 121 binin üzerinde ölü, 2 milyon 284 binin üzerinde vaka bulunuyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor Haber
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını yeni ve tehlikeli bir aşamaya girdi Haber
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını yeni ve tehlikeli bir aşamaya girdi
Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı Haber
Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı
Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi Haber
Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü Haber
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı Haber
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir küstah tehdit daha
Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir küstah tehdit daha
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede 'Katil başkan' sloganları ile protesto edildi
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede "Katil başkan" sloganları ile protesto edildi
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Fatih Terim, eksikler nedeniyle Lemina'yı stoper kullanıp Belhanda'ya ilk 11'de şans verecek
Fatih Terim, eksikler nedeniyle Lemina'yı stoper kullanıp Belhanda'ya ilk 11'de şans verecek
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği ortadan kayboldu
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği ortadan kayboldu
Karabük'te 40 gün sonra koronavirüs nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti
Karabük'te 40 gün sonra koronavirüs nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti
Define için tartıştığı karı kocayı başlarını ezerek öldüren cani yakalandı
Define için tartıştığı karı kocayı başlarını ezerek öldüren cani yakalandı
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun eşi son görüşmelerini anlattı
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun eşi son görüşmelerini anlattı
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor
Besici, yol kenarında boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu
Besici, yol kenarında boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu
Cuma namazı için camilere akın eden Müslümanlar, sağanak yağmura aldırış etmedi
Cuma namazı için camilere akın eden Müslümanlar, sağanak yağmura aldırış etmedi
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara uyardı: Kasım-Aralık aylarında koronavirüs vakaları artabilir
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara uyardı: Kasım-Aralık aylarında koronavirüs vakaları artabilir
Bursa'da alkol alan bir şahıs, tartıştığı arkadaşını döverek öldürdü
Bursa'da alkol alan bir şahıs, tartıştığı arkadaşını döverek öldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Fuat Oktay Leyla Güven Mustafa Şentop Musa Farisoğulları
Magazin Lara Alişan Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor Cüneyt Çakır Bülent Uygun Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Su Türk Milli Bursa
Şu an buradasınız: Amerika Diyanet Merkezinde Kovid-19 salgını sonrası ilk cuma namazı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 22:54:49. #1.14#
title