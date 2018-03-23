Amerika Diyanet Merkezi'nde Regaip Kandili

ABD'de başkent Washington yakınındaki Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) Regaip Kandili dolayısıyla düzenlenen programa bölgede yaşayan Müslümanlar yoğun ilgi gösterdi.

Açılışını geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı, ABD'deki en büyük camilerden birini bünyesinde barındıran merkezdeki kandil programına, Washington ile çevre eyaletlerde yaşayan farklı etnik kökenlerden çok sayıda Müslüman katıldı.

Programda, akşam namazının ardından Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okundu, dualar edildi.

Yatsı namazından sonra ise cemaate yemeklerin ikram edildiği etkinlik, dualar eşliğinde son buldu.