Amerika Diyanet Merkezi'nde Mevlit Kandili Programı

Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA), bölgede yaşayan yüzlerce Müslümanın katılımıyla Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla kandil programı düzenlendi.

İngilizce ve Arapça olarak gerçekleştirilen programda Mevlid-i Şerif okundu ve hadis yarışması yapıldı.

DCA Camisi'nde kılınan yatsı namazının ardından kültür merkezinde devam eden program, Ghuydar Bashmaf ve Raef Haggag'ın söylediği ilahilerle başladı.

Daha sonra ise DCA'da hadis dersleri alan öğrenciler arasında düzenlenen hadis yarışmasında, ilk üçe kalanlara hediyeler dağıtıldı. Yarışmanın hakemliğini ise Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin yaptı.

Programda ayrıca ABD'nin saygın üniversitelerinden Georgetown Üniversitesi vaizi İmam Yahya Hendi, Mevlid-i Nebi hakkındaki konuşmasına yer verildi.