Amerika Diyanet Merkezi'nde Kadir Gecesi idrak edildi
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Amerika Diyanet Merkezi'nde Kadir Gecesi idrak edildi

Amerika Diyanet Merkezi'nde Kadir Gecesi idrak edildi
Anadolu Ajansı / Hakan Çopur - Haberler | Güncel

ABD'nin başkenti Washington'a yarım saatlik mesafede bulunan Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) yüzlerce kişi, Kadir Gecesi vesilesiyle bir araya geldi.

ABD'nin başkenti Washington'a yarım saatlik mesafede bulunan Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) yüzlerce kişi, Kadir Gecesi vesilesiyle bir araya geldi.

ABD'nin en büyük camilerinden birini bünyesinde barındıran Amerika Diyanet Merkezi'nde toplanan yüzlerce Müslüman, merkezin geniş bahçesinde iftarını açtı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine uygun şekilde kılınan teravih namazının ardından cemaat, tüm Müslümanların esenliği için hep birlikte dua etti.

Öte yandan, ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan Diyanet camilerinde de Kadir Gecesi programları düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu camilerde, teravih namaz kılındı ve dualar edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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