Amerika Diyanet Merkezi'nde bayramlaşma programı düzenlendi
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Amerika Diyanet Merkezi'nde bayramlaşma programı düzenlendi

Amerika Diyanet Merkezi'nde bayramlaşma programı düzenlendi
Anadolu Ajansı / Hakan Çopur - Haberler | Güncel

ABD'nin başkenti Washington'a yarım saatlik mesafede bulunan Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) buluşan yüzlerce Müslüman bayram namazının ardından bayramlaştı.

ABD'nin başkenti Washington'a yarım saatlik mesafede bulunan Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) buluşan yüzlerce Müslüman bayram namazının ardından bayramlaştı.

Maryland eyaletinde bulunan ve ABD'nin en büyük camilerinden birine ev sahipliği yapan DCA, Ramazan Bayramı için yüzlerce Müslümanın buluşma noktası oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) düzenlemeleri kapsamında iki ayrı cemaatle kılınan bayram namazında caminin içini ve avluyu dolduran Müslümanlar, hep birlikte Kudüs, Gazze ve dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar için dua etti.

Bayram namazının ardından merkezin geniş bahçesinde coşku içinde bayramlaşan Müslümanlara daha sonra kahvaltı ikram edildi.

Türklerin yanı sıra bölgede yaşayan farklı milletlere mensup yüzlerce Müslümanın da katıldığı bayram namazı ve sonrasındaki etkinlikler, DCA bünyesindeki diğer bayram organizasyonlarıyla devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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