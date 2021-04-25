Amerika Diyanet Merkezi Kovid-19 aşı seferberliğine katıldı
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Amerika Diyanet Merkezi Kovid-19 aşı seferberliğine katıldı

Amerika Diyanet Merkezi Kovid-19 aşı seferberliğine katıldı
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

ABD'de 19 Nisan'dan itibaren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının tüm yaş gruplarına uygulanmaya başlamasının ardından ülkedeki aşı seferberliğine Maryland eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezi de katıldı.

ABD'de 19 Nisan'dan itibaren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının tüm yaş gruplarına uygulanmaya başlamasının ardından ülkedeki aşı seferberliğine Maryland eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezi de katıldı.

Merkezde aşı biriminin kurulmasına ilişkin yazılı açıklama yapan Washington Büyükelçiliği Din ve Sosyal Hizmetler Müşaviri Prof. Dr. Bilal Kuşpınar, "Bu küresel salgında hepimiz birlikteyiz. Aşının herkes için çok önemli olduğuna inanıyoruz. Aslında kısıtlamalara uyma ve alınan önlemlere uymanın yanında şu ana kadar bu virüsün yayılmasını engellemek için elimizde bulunan tek etkili çözümdür. Bu nedenle aşı uygulama merkezini halkımızın yakınına getirmek istedik." ifadesini kullandı.

Diyanet Merkezinin tesislerini aşıya teşvik etmek için etkinliklere açtıklarını belirten Kuşpınar, aynı zamanda hem merkezin üyeleri hem de çevresinde yaşayan Müslüman, gayrimüslim ve tüm insanların kolaylıkla aşıya erişmesini sağladıklarını kaydetti.

Kuşpınar açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

"Ümidimiz tüm üyelerimizin aşı olmasıdır ki kısa zamanda tam değilse de kısmi bir normalleşmeye dönüp toplu faaliyetlerimizi yapmaya başlayalım. Aynı zamanda şunu belirteyim, dünyada tüm Müslümanlar için mübarek ramazan ayının ilk haftasını geride bıraktık. Ramazan yardım ve paylaşma ayıdır. Her akşam burada paket iftar servisi yapıyoruz. Burada aşı olmaya gelenler iftarımıza katılabilir."

ABD başkenti Washington'a 20 kilometre uzaklıktaki Amerika Diyanet Merkezi 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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