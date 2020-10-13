Amerika'dan Türkiye'ye gelen gurbetçi Kovid-19 mücadelesinden memnun

Pandemi sürecinde daha güvenli olduğunu düşünerek 31 yıldır yaşadığı Amerika'dan memleketine gelen Nurettin Artırmak, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesinden övgüyle söz ediyor.

Pandemi sürecinde daha güvenli olduğunu düşünerek 31 yıldır yaşadığı Amerika'dan memleketine gelen Nurettin Artırmak, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesinden övgüyle söz ediyor.

Salgın nedeniyle Dışişleri Bakanlığının tahliye girişimiyle nisan ayında uçakla Amerika'dan getirilen Türk vatandaşları arasında bulunan Artırmak, Gaziantep'te karantina yurduna yerleştirildi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 15 gün gözetim altında tutulan Artırmak, ülkeye getirilişinde yetkililerin çabalarına, yurtta geçirdiği sürede kendisine gösterilen ilgiye ve Türkiye'nin koronavirüsle yürüttüğü mücadeleye hayran kaldı.

Amerika'da 31 yıl çeşitli sektörlerde çalıştıktan sonra emekli olan Artırmak, karantina süresinin dolmasının ardından ailesiyle geldiği memleketi Düzce'nin Yığılca ilçesinde yaşamını sürdürüyor.

Artırmak, karantina sürecinde yurtta kendileri için düzenlenen etkinlikleri cep telefonuyla görüntüleyerek duyduğu memnuniyeti sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi.

"Türkiye'nin güçlü olduğunu ve vatandaşlarına sahip çıktığını daha iyi anladım"

Nurettin Artırmak, AA muhabirine, pandemi sürecinde daha güvenli olduğunu düşenerek Amerika'dan Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Amerika'dan ilk tahliye uçağıyla Türkiye'ye gelenler arasında bulunduğunu dile getiren Artırmak, "Öncelikle Amerika'daki konsolosluklarımızın ne kadar iyi bir görev yaptıklarını dile getirmek isterim. Bana çok yardımcı oldular. Onların sayesinde tahliye uçağına bindim ve ilk tahliye uçağıyla geldik. Washington'dan havalanan uçağımız Gaziantep havalimanına indi. Ardından da Gaziantep'te bulunan bir kız yurduna yerleştirildik." diye konuştu.

Artırmak, koronavirüs tedbirleri kapsamında Gaziantep'te öğrenci yurduna yerleştirildiğini ve burada 15 gün gözetim altında tutulduğunu aktardı.

Türkiye'nin güçlü olduğunu ve vatandaşlarına sahip çıktığını yurt odasına girdiğinde daha iyi anladığını anlatan Artırmak, "Yurt odası 5 yıldızlı otel konforunu aratmayacak nitelikteydi. Yurt görevlileri ilgi ve alakayı fazlasıyla gösterdi." dedi.

Artırmak, yurtta kendilerine sağlanan imkanlardan övgüyle bahsederek, "Çok güzel zaman geçirdim, her şey harikaydı. Ne kadar güçlü bir ülke olduğumuzu vatandaşlarına ve tüm dünyaya gerek konuşmasıyla gerekse vücut diliyle anlatan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve konsolosluk yetkililerine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Yurt dışında 2002 yılından sonra Türkiye'ye karşı saygının artığını vurgulayan Artırmak, "Amerika'da uzun zaman kaldım. Şu anda Türkiye'deyim. Türkiye'nin güçlü olduğunu bildiğim için, ilerisini gördüğüm için geldim. Ailemle beraber Türkiye'de bulunmaktan çok memnunum. Allah devletimizi ve hükümetimizi her zaman güçlü kılsın." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Alkan