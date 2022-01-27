Amerika'dan Rusya'ya Yazılı Yanıt
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Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken ülkesinin Rusya'nın Ukrayna bağlantılı talepleri doğrultusunda Moskova'ya yazılı yanıtını verdiğini açıkladı.
Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken ülkesinin Rusya'nın Ukrayna bağlantılı talepleri doğrultusunda Moskova'ya yazılı yanıtını verdiğini açıkladı. Blinken düzenlediği basın toplantısında diplomasiden yana olduklarını söyledi, Rusya'nın saldırganlığına da hazırlıklı oldukları mesajını verdi
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