Amerika'dan Rusya'ya Yaptırımlar

Başkan Joe Biden, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçıların kontrolündeki bölgeleri 'bağımsız' olarak tanıması ve bölgeye asker göndermesinin ardından Rusya'ya yönelik bazı yaptırımları açıkladı. Biden, Rusya'nın tavrına göre yaptırımların daha da artabileceği mesajını verdi

DailyMotion.com - Güncel