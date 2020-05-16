Amerika'dan getirilen 354 Türk vatandaşı Ordu ve Giresun'da karantinaya alındı
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Amerika'dan getirilen 354 Türk vatandaşı Ordu ve Giresun'da karantinaya alındı

Amerika'dan getirilen 354 Türk vatandaşı Ordu ve Giresun'da karantinaya alındı Amerika'nın New York şehrinden 354 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi.

Amerika'dan getirilen 354 Türk vatandaşı Ordu ve Giresun'da karantinaya alındı
16.05.2020 09:25 | Son Güncelleme: 16.05.2020 09:26

Amerika'dan getirilen 354 Türk vatandaşı Ordu ve Giresun'da karantinaya alındı

ORDU - Amerika'nın New York şehrinden 354 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi. Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yapan yolcular, sağlık kontrollerinin ardından kendileri için hazırlanan yurtlara gönderildi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının, ülkeye getirilmesi sürüyor. Bu kapsamda Amerika'nın New York şehrinde bulunan 354 Türk vatandaşı, Türk Hava Yolları'na ait uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilip uçaktan indikten sonra el çantaları ve valizleri dezenfekte edilen vatandaşların, geniş güvenlik önlemleri altında havalimanına girişleri sağlandı.

Uçaktan inen Türk vatandaşlarının işlemleri tamamlandıktan sonra otobüsler ile Ordu ve Giresun'da kendileri için hazırlanan karantina yurtlarına yerleştirileceği ve burada 14 gün boyunca karantina altına alınacakları öğrenildi.

Amerika'dan getirilen 354 Türk vatandaşı Ordu ve Giresun'da karantinaya alındı

Kaynak: İHA

Manşet

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