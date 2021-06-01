Amerika'dan geldi Model Fabrikaya hayran kaldı
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Amerika'dan geldi Model Fabrikaya hayran kaldı

Amerika'dan geldi Model Fabrikaya hayran kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Amerika ve Türkiye'de yatırımları bulunan, Silikon Vadisinde proje çalışmalarına katılan genç girişimci Ahmet Yiğit Kazanç, MTOSB Model Fabrika ve İnovasyon Merkezinin, sanayicilerin kendilerini geliştirmeleri için bulunmaz bir yer olduğunu söyledi.

Amerika ve Türkiye'de yatırımları bulunan, Silikon Vadisinde proje çalışmalarına katılan genç girişimci Ahmet Yiğit Kazanç, MTOSB Model Fabrika ve İnovasyon Merkezinin, sanayicilerin kendilerini geliştirmeleri için bulunmaz bir yer olduğunu söyledi.

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) içerisinde faaliyetlerini sürdüren bir baharat firmasının yetkililerinden, Stanford Üniversitesi Enerji Mühendisliği ve İşletme Bölümü mezunu Ahmet Yiğit Kazanç, MTOSB Başkanı Sabri Tekli ile bir araya gelerek Model Fabrika hakkında bilgiler aldı. Model Fabrikanın sanayiciler ve genç girişimciler için büyük bir şans olduğunu belirten Kazanç, Amerika'da edindiği tecrübeleri ve bilgi birikimini MTOSB Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ile paylaştı.

Amerika'da girişimcilerin Model Fabrika gibi bir yerde eğitim alınması için çok yüksek ücretler ödediğini belirten Kazanç, "Mersin'de çok büyük bir potansiyel var. Dünya küçüldü ve artık Amerika'da girişimci olmak çok pahalı hale geldi. Girişim için MTOSB'de bulunan Model Fabrikada tüm imkanların mevcut olduğunu gördüm. Dolayısı ile girişimciler için geriye kalan tek şey insanların merakları dahilinde projeler üzerinde çalışmalarıdır. Model Fabrika sanayicilerin kendilerini geliştirmeleri için bulunmaz bir yer. Amerika'da Model Fabrikanın sunduğu imkanları, eğitimleri alabilmek için insanlar çok ciddi paralar ödüyor. O yüzden Model Fabrika sanayicilerimiz ve gençlerimiz için büyük bir şanstır" dedi. - MERSİN

Amerika'dan geldi Model Fabrikaya hayran kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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