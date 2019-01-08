Amerika'dan Dunford'un Ankara temaslarına ilişkin açıklama

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Patrik Ryder, (Dunford'un) Orgeneral Güler ve Bakan Akar'la görüşmesinde, Suriye'deki güvenlik durumu, Münbiç yol haritasının tamamlanması ve ABD askerlerinin maksatlı, koordineli bir şekilde Suriye'den çekilmesi ele alındı." dedi.