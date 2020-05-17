Amerika'daki ünlü otel zinciri personelin yüzde 90'ını işten çıkardı
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Amerika'daki ünlü otel zinciri personelin yüzde 90'ını işten çıkardı

Amerika'daki ünlü otel zinciri personelin yüzde 90'ını işten çıkardıABD, (DHA) - Amerika'daki otel müdürü Koronavirüs turizm sektörüne darbe vurdu.

Amerika'daki ünlü otel zinciri personelin yüzde 90'ını işten çıkardı
17.05.2020 11:37 | Son Güncelleme: 17.05.2020 11:37

Amerika'daki ünlü otel zinciri personelin yüzde 90'ını işten çıkardı

ABD, (DHA) - Amerika'daki otel müdürü Koronavirüs turizm sektörüne darbe vurdu. ABD'deki Türk otel müdürü 'Doluluk oranı yüzde 10?. Koronavirüs ABD'deki otel sektörünü yerle bir etti. Koronavirüs, dünyada hızla yayılırken seyahat sektörüne de büyük darbe vurdu. Tüm dünyadaki otelleri etkileyen virüs doluluk oranlarını yerle bir etti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) koronavirüsün en az görüldüğü Alaska eyaletini de büyük oradan etkiledi. Ana gelir kaynağı turizm olan eyalete gelen turist sayısı tamamen azaldı.. Ünlü otel zincirinin Türk müdürü Demirören Haber Ajansı'na koronavirüsün (COVID-19) ülkedeki otelcilik sektörüne darbe vurduğunu söyledi. Alaska'nın en büyük şehri Anchorage'da 6 yıldır bir otelde genel müdür olarak çalışan İbrahim Akkaya, geçen sene yaz aylarında otelin tamamen dolu olduğunu söylerken bu sene doluluk oranının yüzde 10'larda olduğunu belirtti.

ÜNLÜ OTEL ZİNCİRİNİN DOLULUK ORANI YÜZDE 10

Türk otel müdürü '21 yıldır ABD'de yaşıyorum böyle bir kriz yaşamadık. Alaska'yı geçen yıl tam 2 milyon 260 bin kişi ziyaret etti. Bu büyük bir rakam. Buradaki oteller ve turizm sektördeki diğer yerler koronavirüsten dolayı büyük yara almış durumda. Bizim çalıştığımız otel ve diğer oteller yaz sezonunu yani mayıs ayından eylül ayının sonlarına kadar her gün dolu kapasiteyle geçiriyorduk. Mesela 500 odanız varsa hemen hemen çoğu satılmış oluyordu. Ocak ve Şubat aylarında finansal önlemler almaya başladık. Geçen yıl Mayıs'tan Ağustos'a kadar her ay 15 bin oda satmışken şu an bu rakam 3 binlerde. Otelimizin doluluk oranı yüzde 10 ile 15 arasında değişiklik gösteriyor. Haziran, temmuz ve ağustos aylarında yüzde 20 ile 25 arasında olması bekleniyor. Bütün kurvaziyer gemi şirketleri seferleri iptal etti' açıklamasını yaptı.

OTEL ÇALIŞANLARININ YÜZDE 90'I İŞSİZ KALDI

Akkaya personelin yüzde 90'ını işten çıkarmak zorunda olduklarını belirterek 'ABD'deki diğer eyaletlerden farklı olan Alaska'ya her şey buraya dışarıdan geliyor. Kargo şirketlerinin çalışanları ve bazı petrol şirketlerinin getirdiği çalışanlar otelde konaklıyor. Otelde 200 kişi çalışırken maalesef 180 çalışanımızı çıkardık. Şu an sadece 20 kişi çalışıyor. Önümüzdeki dönemde tablo değişmeyeceği için böyle devam etme kararı aldık' ifadelerini kullandı.

BOŞALAN ODALARA 2 GÜN GİRMİYORUZ

Otelde alınan önlemleri DHA'ya aktaran Akkaya 'Otelin birçok yerine el dezenfektan makineleri yerleştirdik. Bununla birlikte kağıt mendiller bulunduruyoruz. Çalışanlarımızın hepsi maske kullanıyor. ve otelimize gelen misafirlerle aramıza mesafe koyuyoruz. Otelden ayrılan misafirin ardından 2 gün odaya girmiyoruz. 2 gün boyunca bekliyoruz ki virüsler ölsün ya da minimum seviyeye insin. Ardından tavsiye edilen kimyasal temizlik maddeleriyle temizliyoruz. Virüsün yayılmasını önlemek için önemli bir adım. Otelin restoran, bar, spor salonu ve havuzları kapattık. Birbirini tanımayan insanlar bir araya gelip birbirine bulaştırabileceği için bu önemli aldık' dedi.

ALASKA'NIN GELİRİNDE TURİZM İLK SIRADA

Alaska'daki Türk otel müdürü son olarak 'Alaska çok büyük bir eyalet ve tam 1 milyon 700 bin kilometre karelik alana sahip. Bu büyük alanda 3 milyonun üzerinde göl ve 100 binin üzerinde buzul bulunmaktadır. Bunlar Alaska'yı dünyanın en popüler tatil yerlerinden birisi haline getiriyor. Turizm Alaska için çok önemli. Burada eyaletin en büyük geçim kaynağı petrol, turizm ve balıkçılık. Petrolün son yıllardaki hali malum olduğu için ana gelir kaynağı turizmdi. Koronavirüsün hayatımıza girmesinden sonra turizm sektörü büyük bir yara aldı' açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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