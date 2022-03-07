Amerika'daki Ukraynalılar Yardım İçin Seferber Oldu
DailyMotion.com - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Amerika'da yaşayan Ukraynalılar, ülkelerindeki dostlarına ve ailelerine yardım göndermek için harekete geçti.
Amerika'da yaşayan Ukraynalılar, ülkelerindeki dostlarına ve ailelerine yardım göndermek için harekete geçti. Ukraynalılar ilaçtan, para toplamaya kadar birçok alanda organize olmuş durumda
Avrupa'nın #Rusya 'ya uyguladığı yaptırımlar sizce yeterli mi? #RusyaUkrayna | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 6, 2022
DailyMotion.com - Güncel