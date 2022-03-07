Amerika'daki Ukraynalılar Yardım İçin Seferber Oldu - Haberler

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Amerika'daki Ukraynalılar Yardım İçin Seferber Oldu

DailyMotion.com - Güncel
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Amerika'da yaşayan Ukraynalılar, ülkelerindeki dostlarına ve ailelerine yardım göndermek için harekete geçti.

Amerika'da yaşayan Ukraynalılar, ülkelerindeki dostlarına ve ailelerine yardım göndermek için harekete geçti. Ukraynalılar ilaçtan, para toplamaya kadar birçok alanda organize olmuş durumda

DailyMotion.com - Güncel

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Haberler

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