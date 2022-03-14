Amerika'daki Ukraynalılar'dan Ülkelerine Yardım
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Amerika'da yaşayan Ukraynalılar, ülkelerindeki dostlarına ve ailelerine yardım göndermek için harekete geçti.
Amerika'da yaşayan Ukraynalılar, ülkelerindeki dostlarına ve ailelerine yardım göndermek için harekete geçti. Tıbbi malzemeden insani ihtiyaçlara kadar yardım toplamak için biraraya gelen Ukraynalılar, Amerikalılar'dan da büyük destek görüyor
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
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