Amerika'daki Ukraynalılar'dan Ülkelerine Yardım - Haberler

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Amerika'daki Ukraynalılar'dan Ülkelerine Yardım

DailyMotion.com - Güncel
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Amerika'da yaşayan Ukraynalılar, ülkelerindeki dostlarına ve ailelerine yardım göndermek için harekete geçti.

Amerika'da yaşayan Ukraynalılar, ülkelerindeki dostlarına ve ailelerine yardım göndermek için harekete geçti. Tıbbi malzemeden insani ihtiyaçlara kadar yardım toplamak için biraraya gelen Ukraynalılar, Amerikalılar'dan da büyük destek görüyor

DailyMotion.com / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Haberler

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