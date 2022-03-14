Amerika'daki Ukraynalılar'dan Ülkelerine Yardım

Amerika'da yaşayan Ukraynalılar, ülkelerindeki dostlarına ve ailelerine yardım göndermek için harekete geçti. Tıbbi malzemeden insani ihtiyaçlara kadar yardım toplamak için biraraya gelen Ukraynalılar, Amerikalılar'dan da büyük destek görüyor

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