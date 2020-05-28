Amerika'daki sistemini Türkiye'ye taşıyor Mustafa Sandal, Serdar Ortaç gibi star isimleri Amerika'ya götürerek yaptığı başarılı organizasyonlar ile adını geniş kitlelere duyuran Selçuk Sal Küçük, Türkiye'de önemli yatırımlar yapma kararı aldı.

Amerika'da kurduğu sistem etrafında ticari hayatındaki başarı sonrası aynı sistemi ülkesinde kurmak için kolları sıvayan Selçuk Sal Küçük, HİS&HERS müzik şirketiyle yapımcılığı yanında, dans okulunu da aynı oluşum içinde açmak için yasakların bitmesini bekliyor.

HİS&HERS müzik içerisinde önemli yatırımlarla kendi stüdyo ve klip çekimleri için gerekli malzemeler ve montaj bölümünü de kuran Selçuk Sal Küçük, alt yapımız hazır üzerine güçlü bir oluşum kuracağız ifadesinde bulundu. Birçok sanatçıyla görüşme içinde olduğunu sözlerine ekleyen Selçuk Sal Küçük, Amerika'da çalıştığı bazı sanatçıları da getirip yeni işlerini Türk müzisyenlerle yapmayı planladığını vurguladı. Türkiye'deki müzisyenlerin dünya çapında özel yetenekler olduğunu da savunan Selçuk Sal Küçük "Her kesin bildiği birçok işte imzamız var ama artık şirketimi ülkeme getirmek ve yatırımlarımı kendi ülkemde yapıp iş potansiyeli yaratmak istiyorum. İlk işimiz Tuğba Hatun yorumuyla VAR GİT CORONA isimli şarkıyla yaptık ve tüm gelirini BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYE'M kampanyasına bağışlayacağız ve sosyal sorumluluk projelerini önemseyeceğiz" dedi. Yola ünlü dans hocası Erhan Asan ve başarılı yorumcu Tuğba Hatun ile çıkan usta yapımcı büyük sürprizlere hazır olun mesajını verdi.

Kaynak: Bültenler