Amerika'daki En Kirli Fosil Yakıt Hiç Bu Kadar Pahalı Olmamıştı

En kirli fosil yakıtlara olan istemin kıştan önce artması nedeniyle Amerika'daki en ucuz kömür hiç bu kadar pahalı olmamıştı.

Pazartesi günü yayınlanan S&P Küresel Piyasa Bilgisi verilerine göre, Wyoming ile Montana'daki Powder Nehri Havzası'ndan çıkarılan kömürün fiyatı geçen ay iki kattan fazla artarak ton başına 30, 70 ABD Doları'na ulaştı. Sözkonusu fiyat, 2005 yılına kadar giden spot piyasa fiyatı kayıtlarının en yüksek düzeyi. Orta Appalacia bölgesinden çıkarılan göreceli olarak daha pahalı durumdaki kömürün fiyatı de 12 yılın en yüksek düzeyine yükseldi.

ABD'deki enerji santralleri küresel düzeyde doğal gaz kıtlığı nedeniyle daha fazla kömür yakmakta. Diğer yandan, Bloomberg Industries maden analizcisi Andrew Cosgrove, madencilerin üretimi artırmak için çabaladığını ancak edinim zincirlerinde oluşan darboğazların kömür teslimatlarını geciktirdiğini dile getirdi. ABD'de 30 yılın en yüksek düzeyinde seyreden enflasyonla birlikte, yükselen kömür fiyatları bu kış evlerin ısınma faturalarını kabartarak tüketici bütçelerini daha da sıkıntıya sokabilir.

Cosgrove, "Kömür yığınları olmaları gereken yerde değiller. " yorumunda bulundu, ayrıca "İstemdeki değişimlere tam olarak karşılık verecek kömür varlığı yok. " yorumunu da ekledi.

Powder Nehri Havzası geçen yıl ABD kömürünün %40'ından fazlasını üretti. Havzanın kömürünün yakıt kalitesi kendine özgü bir biçimde diğer bölgelere göre daha düşük olmasına karşılık bölgede yaygın olan büyük açık alan kömür madenlerinin işletilmeleri daha az maliyetli. Bu nedenle Powder Nehri Havzası çıkışlı kömürün fiyatı, daha yüksek ısı kalitesine sahip ayrıca çıkarıldığı maden ocaklarının dışsatım pazarlarına daha kolay erişilebilirliği olan Appalachian bölgesi çıkışlı kömürün fiyatından önemli oranda daha ucuz.

Spot piyasa, birçok madenden çıkarılıp her seferinde de kamuya açıklanması durumu olmayan uzun vadeli sözleşmelerle satılmakta olan kömürün yanında tüm Powder Nehri Havzası çıkışlı kömür gönderimlerinin küçük bir bölümünü oluşturmakta. Geçtiğimiz ay, ABD'nin ikinci büyük madencilik firması olan Arch Resources, havzadan gelecek yıl boyunca gerçekleştireceği kömür üretiminin tümünün şimdiden ton başına ortalama 16 ABD Doları gibi bir fiyatla satıldığını ve bu rakamın üçüncü çeyrekte elektrik santrallerinde tüketilmek üzere çıkarılmış olan kömür için geçerli olan ortalama fiyattan yaklaşık %20 oranında daha yüksek olduğunu açıkladı.

Kaynak: Miningweekly

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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