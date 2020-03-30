Amerika’da Türk iş dünyasına virüs darbesi
Tüm dünyayı etkileyen ve ölümlere yol açan koronavirüs, Amerika'daki Türk iş insanlarını vurdu Özellikle virüsün etkili olduğu New York ve New Jersey'de faaliyet gösteren iş insanları, süreci en az zararla atlatmanın yollarını arıyor.
30.03.2020 14:37 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:37
Tüm dünyayı etkileyen ve ölümlere yol açan koronavirüs, Amerika'daki Türk iş insanlarını vurdu Özellikle virüsün etkili olduğu New York ve New Jersey'de faaliyet gösteren iş insanları, süreci en az zararla atlatmanın yollarını arıyor.
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Kaynak: Dunya.com