Amerika'da Türk festivali

New York'ta Türk Müzik Festivali düzenleniyor. 25 Eylül'de başlayacak olan festivalde Eypio, Linet ve Koray Avcı gibi şarkıcılar sahneye çıkacak. Türkiye'den sanatçılar dahil toplam 130 kişilik bir ekibin Amerika'ya gideceği festival için 25 bin kişilik bir konser alanı oluşturuluyor

New York'ta 25 Eylül'de ilk defa düzenlenecek olan Türk festivali kapsamında Eypio, Linet, Koray Avcı, Yashna, Murat Çelik ve Azeri sanatçı Şebnem Tovuzlu konser verecek. 130 kişilik bir ekibin Amerika'ya gideceği festival için 25 bin kişilik bir konser alanı oluşturuluyor.

Voce Music organizasyonu ile düzenlenecek olan festival komitesinin CEO'su Selçuk Sal Küçük, "Zor günler geçiren sanatçılarımıza destek olmak, ülkemizin tanıtımı yapmak ve 16 şehirden gelecek vatandaşlarımızla toplanmak istiyoruz" dedi. Küçük, Festivali birlikte organize ettiği Jesi Albayark ile Ziynet Sali ve Koray Avcı'nın konerleri sonrası kulislerinde ziyaertte bulundular.

Kaynak: Snob Magazin