Amerika'da Şubat 'Kalp Ayı' - Haberler
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Amerika'da Şubat 'Kalp Ayı'

DailyMotion.com - Güncel
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Corona virüsü küresel çapta 6 milyona yakın can alsa da Dünya Sağlık Örgütü'ne göre kalp ve damar hastalıkları, ölüm nedenleri arasında hala birinci sırada.

Corona virüsü küresel çapta 6 milyona yakın can alsa da Dünya Sağlık Örgütü'ne göre kalp ve damar hastalıkları, ölüm nedenleri arasında hala birinci sırada. Amerika'da da en fazla can kaybına COVID ya da kanser değil kalp hastalıkları neden oluyor. Amerika'da Şubat ayı, "kalp ayı". Amaç kalp sağlığı konusunda halkı bilinçlendirmek. Kalp ayının ilk Cuması da kadınlarda kalp hastalıklarına dikkat çekmeye ayrılıyor

DailyMotion.com - Güncel

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Kalp, Güncel, Haber

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