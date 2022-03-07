Amerika'da Salgınla Mücadelede Yeni Yol Haritası

Amerika'da Corona virüsünün Omicron varyantı nedeniyle artan vaka sayıları düşüşe geçerken, sağlık yetkilileri pandeminin bir sonraki aşamasına hazırlanıyor. Yetkililer maske kullanma zorunluluğu dahil salgınla mücadele yöntemlerini güncelliyor, COVID önlemlerini hafifletiyor. Ancak okullarda maske kullanımı zorunluluğunun kalktığı eyalet sayısının her geçen gün attığı bugünlerde, çocuklarda aşının koruyucu etkisinin düşmesi yeni tartışmalara neden oluyor

DailyMotion.com - Güncel