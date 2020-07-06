Amerika'da Salgını Kontrol Altına Alma Umutları Azalıyor
Amerika'da ülkenin özellikle güney ve batı eyaletlerinde Corona vaka sayılarındaki hızlı artış, salgının kontrol altına alınma umutlarını azaltıyor.
06.07.2020 09:43 | Son Güncelleme: 06.07.2020 10:38
Amerika'da ülkenin özellikle güney ve batı eyaletlerinde Corona vaka sayılarındaki hızlı artış, salgının kontrol altına alınma umutlarını azaltıyor. Başkan Donald Trump salgınla mücadele konusunda liderlik yapmadığı gerekçesiyle eleştiriliyor
Kaynak: DailyMotion.com