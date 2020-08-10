Amerika'da Salgın Krizini Fırsata Çevirenler Amerika'da dev markalar, köklü işletmeler peş peşe iflas erteleme başvuruları yapmaya devam ediyor.

Amerika'da dev markalar, köklü işletmeler peş peşe iflas erteleme başvuruları yapmaya devam ediyor. Corona virüsü, hemen hemen herkesi ekonomik olarak etkiledi. Ancak çalışkanlığıyla krizi fırsata çevirip, kara geçenlere de rastlamak mümkün. Los Angeles'tan Çıdam Yücel'in haberi.

Kaynak: DailyMotion.com