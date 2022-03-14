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Amerika'da Rekor Petrol Fiyatları

DailyMotion.com - Güncel
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Amerika, Ukrayna işgali sebebiyle Rusya'dan enerji ithalatını yasakladı.

Amerika, Ukrayna işgali sebebiyle Rusya'dan enerji ithalatını yasakladı. Bu adım, ülkede yakıt fiyatlarını rekor seviyelere çıkardı. Enerji konusunda Rusya'ya bağımlı olan Avrupa ise şu aşamada böyle bir adıma yanaşmadı. Ancak Avrupa ülkeleri de uzun vadede enerjide Rusya'ya bağımlılığını azaltmayı amaçlıyor

DailyMotion.com / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna, Enerji, Rusya, Güncel, Haberler

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