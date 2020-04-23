Amerika'da Normale Dönüş İçin Tarih Tartışması
Başkan Trump ülkede normale dönüş için 1 Mayıs tarihini işaret etti ve bu konuda valilerin değil kendisinin yetkili olduğunu belirtti.
23.04.2020 10:47 | Son Güncelleme: 23.04.2020 10:47
Başkan Trump ülkede normale dönüş için 1 Mayıs tarihini işaret etti ve bu konuda valilerin değil kendisinin yetkili olduğunu belirtti. Ancak sonra geri adım atan Trump yine de son günlerde düzenlenen "evde kal" uygulamalarını protestolarına verdiği destekle valiler üzerinde baskı oluşturuyor
Kaynak: DailyMotion.com