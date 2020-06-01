Amerika'da Mektupla Oy Kullanma Tartışması
Zamanında aşı bulunamadığı takdirde birçok Amerikalı 3 Kasım'da başkanlık seçimi için sandığa gittiğinde sosyal mesafe kurallarının uygulanacağına inanıyor.
01.06.2020 08:44 | Son Güncelleme: 01.06.2020 08:44
Zamanında aşı bulunamadığı takdirde birçok Amerikalı 3 Kasım'da başkanlık seçimi için sandığa gittiğinde sosyal mesafe kurallarının uygulanacağına inanıyor. Corona virüsü salgını sırasında mektupla oy kullanımı, Amerikan siyasetinde şu sıralarda önemli bir tartışma konusuna dönüştü
Kaynak: DailyMotion.com