Amerika'da Mektupla Oy Kullanma Tartışması Zamanında aşı bulunamadığı takdirde birçok Amerikalı 3 Kasım'da başkanlık seçimi için sandığa gittiğinde sosyal mesafe kurallarının uygulanacağına inanıyor.

Zamanında aşı bulunamadığı takdirde birçok Amerikalı 3 Kasım'da başkanlık seçimi için sandığa gittiğinde sosyal mesafe kurallarının uygulanacağına inanıyor. Corona virüsü salgını sırasında mektupla oy kullanımı, Amerikan siyasetinde şu sıralarda önemli bir tartışma konusuna dönüştü